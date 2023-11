Delikatna i mocna jednocześnie. Poznaj tajemnice jej powstawania

Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie

Warto wybrać się do Żywego Muzeum Porcelany w Ćmielowie. Na odwiedzających czekają m.in. ciekawe pokazy ręcznej produkcji porcelany. Dzięki opowieściom przewodnika można dowiedzieć się, np. z czego składa się masa porcelanowa, czym jest kurczliwość porcelany, jak porcelana świeci i w jaki sposób odróżnić ją od "fałszywie porcelanowych" wyrobów. Dodatkowe emocje zapewnia wejście do starego, nieczynnego już pieca do wypalania porcelany, a także malowanie porcelanowych figurek. Nie zabraknie też ciekawostek dotyczących różowej i szmaragdowej odmiany porcelany.