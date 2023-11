Ma tysiąc kalorii i smakuje niebiańsko. Jak rozpoznać oryginał?

W 1891 roku pewien cukiernik, który przyszedł do kościoła św. Marcina i poznał historię świętego, zapragnął się jakoś włączyć w jego dzieło pomagania ubogim. Kiedy myślał o tym, w jaki sposób to zrobić, przyśnił mu się św. Marcin na białym koniu. We śnie zwierzę zgubiło podkowę i to zainspirowało cukiernika, by właśnie taki kształt nadać swoim wypiekom, które następnie rozdał biednym.