DiscoverEU. 60 tys. bezpłatnych biletów kolejowych dla młodych Europejczyków

Darmowe bilety na pociąg po UE - zgłoszenia

Zgłoszenia do programu można wysyłać od 12 października, od godz. 12 do 26 października do godz. 12. Kandydaci muszą wypełnić test wielokrotnego wyboru sprawdzający ich ogólną wiedzę o Unii Europejskiej i innych inicjatywach unijnych skierowanych do młodych ludzi. Muszą także oszacować, ile osób ubiega się o bilety. Im odpowiedź będzie bardziej zbliżona do prawidłowej, tym więcej punktów uzyska kandydat.