Dlaczego już teraz warto wykupić wakacje? Będzie o wiele taniej

Sezon letni pozostał już tylko wspomnieniem, ale właściciele hoteli mają czas, by odsapnąć przed przyjęciem nowej porcji turystów spragnionych słońca i wysokich temperatur. Ponure, zimowe popołudnia i długie wieczory to idealna okazja do tego, by zaplanować swój urlop. Warto już teraz zebrać całą rodzinę i wybrać miejsce na wakacje. Sprawdź, czy wakacje first minute są dobrym rozwiązaniem dla ciebie i dlaczego opłaca się je wybrać.

Bądź spokojny o tegoroczne wakacje. Zarezerwuj miejsca już teraz (Fotolia)

Na pierwszą czy ostatnią chwilę?

Najważniejsza zasada wakacji first minute brzmi – zamawiać jak najwcześniej. Zimą wybór wycieczek oferowanych przez biura podróży jest znacznie większy niż tuż przed rozpoczęciem sezonu. Poza tym po sezonie organizatorzy kuszą niskimi cenami. Hotele powoli przygotowują się na przyjęcie dużej liczby osób, a zamawiając bilety odpowiednio wcześnie, można zaplanować urlop zgodnie ze swoimi wymaganiami. To idealne rozwiązanie dla osób, które mają mnóstwo obowiązków i nie mogą ruszyć się z domu bez zaplanowania wyjazdu kilka miesięcy wstecz.

Oferty first minute to rozwiązanie stworzone głównie dla dużych rodzin oraz osób, które planują wakacje w towarzystwie znajomych. Zalet jest wiele. W zależności od propozycji, pobyt dziecka - w tym przelot, ubezpieczenie, zakwaterowanie itp. - jest darmowy, a na miejscu czekają nas wycieczki fakultatywne gratis. Ponadto, ze względu na dużo wcześniejszą rezerwację, możemy dokonać w niej jednej, bezpłatnej zmiany. Oferty first minute to również gwarancja stałej ceny, a wymagana zaliczka jest niewielka - zazwyczaj jest to nie więcej niż kilkanaście proc. ceny.

Znalezienie oferty last minute dla większej liczby osób raczej nie wchodzi w grę; to opcja dobra głównie dla par. Skorzystają na tym głównie osoby niezależne, dla których wzięcie jednego lub dwóch tygodni urlopu bez mała z dnia na dzień nie stanowi większego problemu. Wykupując wakacje już teraz można samodzielnie wybrać hotel, który w szczycie sezonu będzie już prawdopodobnie niedostępny, a jeśli już, to za odpowiednio wygórowaną cenę. Osoby korzystające z wycieczek last minute nie mają takiej możliwości, są skazane na to, co jest w danej chwili dostępne.

Poniżej przedstawiamy kilka atrakcyjnych destynacji first minute. Oferty prezentowane w internecie są bardzo różnorodne i przy odrobinie szczęścia można znaleźć miejsca, które przypadną do gustu każdemu.

Hurghada – coś dla fanów nurkowania

Najczęściej wybieranymi przez turystów egipskimi miastami nie są wcale te położone nad Morzem Śródziemnym. Prym wiedzie zdecydowanie Hurghada, miasto położone nad Morzem Czerwonym, 500 km na południowy wschód od Kairu. Powodem takiego zainteresowania turystów są wspaniałe rafy koralowe, które zachęcają do nurkowania w okolicach kurortu.

Osoby, które nie przepadają za pływaniem z butlą tlenową, a mimo to chcą dowiedzieć się czegoś o podwodnym życiu, mają jeszcze jedno wyjście. Grand Aquarium to miejsce, w którym podczas półtoragodzinnej wycieczki można zobaczyć wszystkie istoty żyjące w Morzu Czerwonym: płaszczki, ośmiornice, ogromne żółwie i wiele innych. Jeśli ktoś planuje zacząć swoją przygodę z nurkowaniem, to wielkie akwarium powinno być pierwszym przystankiem, który pomoże początkującym nurkom rozpoznać faunę i florę, na którą natrafią.

Shutterstock.com

Bułgaria – wypad nad Morze Czarne

Osoby, które chciałyby wybrać się w podróż do nieco mniej odległych krajów, powinny skusić się na wczasy w Bułgarii. Dwie najsłynniejsze plaże tego regionu to Złote Piaski położone na północ od Warny i Słoneczny Brzeg niedaleko Burgas.

Ten drugi kurort wiecznie tętni życiem, jest jednym z najpopularniejszych miejsc nad Morzem Czarnym. Złote Piaski są o wiele spokojniejsze, to miejsce idealne dla rodzin, które pragną wypoczynku i wyciszenia. Ciągnący się aż do samej plaży stary las jest popularnym miejscem wycieczek, a amatorów nocnych szaleństw zainteresują całonocne imprezy pod gołym niebem. Osoby, które zapragną odskoczni od gorących plaż, mogą skusić się na wycieczki w głąb lądu. Na zwiedzenie czeka chociażby Aładża – średniowieczny monastyr skalny położony niecałe trzy kilometry od Złotych Piasków. Dzieci zainteresuje również park wodny Aquapolis.

Shutterstock.com

Kreta – Grecja spod Heraklionu

Greckie wyspy są doskonałym miejscem na spędzenie wymarzonych wakacji, głównie ze względu na swój charakter. Choć wszystkie kojarzą się z białymi domkami z błękitnymi dachami i okiennicami, to każda jest na swój sposób wyjątkowa. Czasem zdarza się nawet, że dwa krańce tej samej wysepki diametralnie różnią się od siebie. Tak jest na przykład z Kretą.

Podzielona wielkim masywem górskim wyspa to dwa światy, jeden suchy i gorący, drugi wilgotniejszy i bardziej wietrzny. Wybierając się do ojczyzny Minotaura, warto odwiedzić Heraklion, największe miasto na wyspie i spróbować tamtejszej kuchni, słynącej z wyśmienitej jagnięciny, owoców morza i serów. Warto również odwiedzić słynną fontannę Morosini składającą się z ośmiu zbiorników, ozdobioną czterema kamiennymi lwami oraz freskami przedstawiającymi sceny mitologiczne.