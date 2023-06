Długi weekend czerwcowy. Nowy trend przed Bożym Ciałem

Nowy trend wśród turystów

W tym roku wyraźnie widać nowy trend, który pojawił się wśród podróżujących Polaków. - O ile zainteresowanie tymi popularnymi kierunkami nie jest żadnym zaskoczeniem, to na pewno ciekawostką będzie fakt, że obserwujemy wzrost zainteresowania takimi kierunkami, które znajdują się stosunkowo blisko tych regionów, w których mieszka największa liczba osób. Ma to na pewno ścisły związek, z tym że to staycation będzie dość powszechnym trendem podczas długiego weekendu czerwcowego - tłumaczy Karol Wiak.