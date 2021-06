Długi weekend. Ile kosztuje urlop w czerwcu?

- Niemal co trzeci Polak, który zaplanował wyjazd w tym czasie, spędzi go na wakacjach w Turcji, co czwarty postawił na Grecję, a co piąty będzie wypoczywał na plażach w Egipcie. Na czwartej pozycji jest Hiszpania, a kolejna w rankingu Polska – 4,8 proc. - mówi Agata Biernat, specjalista ds. komunikacji w Wakacje.pl.