Aquaparki w Polsce. Gdzie są i jakie atrakcje oferują największe i najlepsze parki wodne

Aquaparki w Polsce – Suntago Wodny Świat we Wręczy (woj. mazowieckie)

Tropikalny park wodny Suntago otwarto w 2020 r. To pierwszy element inwestycji Park of Poland będący jednocześnie największym zadaszonym parkiem wodnym w Europie. W obiekcie znajdującym się we Wręczy, wiosce położonej ok. 60 km od Warszawy, zmieści się nawet 15 tys. osób.