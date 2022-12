Długi weekend styczniowy. "Są jeszcze miejsca na Zanzibar"

Wczoraj analizowaliśmy najtańsze opcje na styczniowy wypad. Najbardziej budżetowo wypadła Malta, gdzie tydzień ze śniadaniami spędzimy poniżej 1000 zł. Świetną opcją okazał się także Egipt (tygodniowe all inclusive za mniej niż 2 tys. zł) i Dubaj, gdzie można liczyć na temperatury w okolicach 25 st. C. Wśród kierunków typowo egzotycznych na urlop all inclusive numerem jeden jest z kolei Dominikana, gdzie na urlop wydamy od 5,5 tys. zł.