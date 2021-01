Dni wolne od pracy w 2021 r. Mnóstwo okazji do długich weekendów

W 2021 r. jedno jest pewne. Aż 113 dni będzie wolnych od pracy! To świetne wieści, bo oznacza to, że okazji do wypoczynku będzie więcej niż w roku ubiegłym. Pierwsza już za kilka dni.

W 2021 r. będzie ponad 100 dni wolnych od pracy Źródło: 123RF