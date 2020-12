WP Turystyka Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wakacje.pl

Wakacje.pl Nocowanie.pl

Nocowanie.pl Plaże

Plaże Wyspy

Wyspy Egzotyka

Egzotyka W Podróży

W Podróży Miasta

Miasta Poza miastem

Poza miastem Ludzie

Ludzie Wideo

Wideo Zobacz inne

Zobacz inne Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wakacje.pl Nocowanie.pl Plaże Wyspy Egzotyka W Podróży Miasta Poza miastem Ludzie Wideo Zobacz inne Najnowsze Popularne W podróży + 3 wakacje 2021podróżekoronawirus Iwona Kołczańska 8 godzin temu Wakacje 2021. Eksperci o najbardziej wyczekiwanym sezonie w historii Fani podróży już przebierają nogami. Żegnamy fatalny 2020 rok, który był ciosem dla branży turystycznej. Wszyscy liczą, że 2021 będzie powrotem do normalności. Jak będą wyglądały wakacje, jeśli pandemia wyhamuje? Sprawdzamy, dokąd i jak będą jeździć Polacy. Share Eksperci przewidują, że w momencie poluzowania restrykcji ludzie będą chcieli więcej podróżować Źródło: Getty Images 2020 rok większość ludzi żegna z radością, a z nowym 2021 wiąże wiele nadziei. "Oby był lepszy" - w czasie pandemii nabiera wyjątkowego wydźwięku. W turystyce jest podobnie. Zarówno pracownicy branży, jak i turyści liczą, że dzięki szczepieniom koronawirus w końcu odpuści i już wiosną powoli będziemy wracać do podróżowania na szeroką skalę. Sama miałam piękne plany na 2020 rok. Alpejskie doliny musiałam w czerwcu zamienić na tatrzańskie, a o wrześniowym wypadzie do Apulii w ogóle zapomnieć, bo zapowiadane loty Ryanaira zostały całkowicie skasowane. Takich jak ja są miliony nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. I wszyscy liczą na 2021. - Ostatnie tygodnie roku pokazały, jak bardzo tęsknimy za podróżami, a nawet chcemy realizować marzenia o dalekich wyjazdach - potwierdza Klaudyna Mortka z Wakacje.pl. - Na 10 najpopularniejszych kierunków tej zimy 5 to egzotyczne miejsca, jak Zanzibar, Kuba, Dominikana czy Kenia. To pokazuje i pozwala wierzyć, że w cieplejszych wiosenno-letnich miesiącach Polacy będą chcieli spełniać podróżnicze plany. Po roku postoju wyjazdów możemy chcieć realizować noworoczne postanowienia o podróżach bardziej niż kiedykolwiek wcześniej - dodaje. Jakie będą zbliżające się wakacje? Co będzie możliwe, a co nie? Oczywiście na tym etapie jest to wróżenie z fusów, bo wszystko zależy od rozwoju pandemii. Zapytaliśmy jednak ekspertów z branży jak widzą najbardziej wyczekiwany sezon urlopowy. Wakacje 2021 - środki bezpieczeństwa Dla osób, które nie znoszą maseczek, nie mamy dobrych wiadomości. Specjaliści są zgodni, że jeszcze długo towarzyszyć nam będą środki bezpieczeństwa, które wymogła pandemia. - Jesteśmy zdania, że pozostaną z nami wszelkiego rodzaju rozwiązania, które mają zapewnić spokojną podróż, czyli maseczki, środki do dezynfekcji, a także społeczne dystansowanie - mówi Deniz Rymkiewicz, rzecznik prasowy eSky.pl. - Z pewnością duży wpływ na percepcję i warunki podróżowania będą miały szczepionki, a jej posiadanie ułatwi dostęp do możliwości podróżowania - dodaje. Mówi się wiele o paszportach zdrowotnych, a niektóre linie lotnicze już je nawet testowo wprowadziły w formie aplikacji mobilnej. Zawierać one mają naszą historię dotyczącą koronawirusa - wyniki testów, ewentualne szczepienia. Czy w cieplejszych miesiącach 2021 roku będą linie lotnicze lub kraje, do których taki paszport będzie przepustką? To pytanie pozostaje otwarte. Na ten moment lista miejsc, do których można wjechać bez negatywnego wyniku testu, jest coraz krótsza. Nie da się ukryć, że jest to nie tylko dodatkowy wydatek, ale także stres przed podróżą. Branża liczy, że jak pandemia wyhamuje, testy bądź szczepienia nie będą warunkiem koniecznym do podróżowania. Wakacje 2021 - połączenia lotnicze 2020 rok był koszmarny dla branży lotniczej. Jak podaje najnowszy raport firmy Cirium, liczba lotów spadła o 50 proc. w porównaniu do 2019 roku - odbyło się ich jedynie 16,8 mln (w 2019 roku 33,2 mln). Jeszcze gorzej wyglądają statystyki dotyczące lotów międzynarodowych - tych odbyło się tylko 30 proc., czyli 3,8 mln w porównaniu do 11,7 mln w 2019 roku. Straty są ogromne, a do dziś wiele samolotów jest uziemionych. Okazuje się, że numerem jeden w Europie był Ryanair, który ma na swoim koncie 207,3 tys. lotów. Przewiózł 38 mln pasażerów, co stanowi jedynie 25 proc. wyniku z 2019 roku. Kupno biletu nie jest obecnie żadną gwarancją odbycia podróży. Lot może zostać odwołany w ostatniej chwili, mogą się też zmienić zasady bezpieczeństwa. Pandemia wciąż dyktuje własne warunki. Jak będzie za parę miesięcy? Eksperci mają dobre wieści. - Widzimy, że siatki połączeń będą uzależnione od popytu i będą dynamicznie dostosowywane do zapotrzebowania. Obserwujemy też, że wiele linii lotniczych decyduje się na różnego rodzaju promocje, by zachęcić ludzi do podróżowania. 2021 rok może być rokiem hojnym dla łowców okazji, a takich nie zabraknie - mówi Deniz Rymkiewicz. Wakacje 2021 - Polska hitem Dokąd Polacy będą chcieli podróżować? Tutaj eksperci są zgodni, że mimo tęsknoty za wyjazdami, wciąż będziemy doceniać kierunki bliższe niż dalsze od naszego miejsca zamieszkania. - Z ciekawych trendów, które pojawiły się na rynku można wyróżnić trend “bubble travel”, który polega na tym, że podróżnicy wybierają kierunki podróży, które są blisko rodzimego kraju. Oprócz tego, 2020 rok pokazał, że Polska ma wiele do zaoferowania, więc podróże wewnątrzkrajowe będą nadal bardzo popularne w 2021 roku - mówi Rymkiewicz. To, że Polska będzie hitem 2021 potwierdza Kamila Miciuła z Nocowanie.pl. To świetna wiadomość dla rodzimej branży turystycznej, która ciężko znosi pandemię. - Zakładamy że to lato będzie jeszcze bardziej rekordowe niż 2020 - mówi Miciuła. - Trend wypoczynku w kraju zostanie utrzymany, nadal największą popularnością będą cieszyły się domki i samodzielne obiekty noclegowe, gdzie goście nie będą mieli aż takiej styczności z innymi. Ponadto cenione będą ogródki i miejsca zabaw dla dzieci, które przez bardzo długi czas były zamknięte w domu. Miciuła dodaje, że prawdopodobnie zyskają miejsca mniej popularne, dotąd nieodkryte. Blisko lasów, jezior, natury. Kierunki na wakacje 2021 to nie tylko morze i góry, chociaż tu należy spodziewać się tłumów, dlatego ci najbardziej zapobiegliwi turyści już mają zarezerwowany nocleg na letni urlop. Wakacje 2021 - podróże samochodem W 2020 roku Polacy docenili także podróże własnym samochodem, dzięki czemu nie byli zależni od niepewnych połączeń lotniczych. Rekordy popularności, jak na sezon w pandemii, bił jeden z ukochanych kierunków rodaków, czyli Chorwacja. Można się spodziewać, że trend ten utrzyma się także w 2021 roku. Rajskie widoki, niskie ceny w porównaniu do zachodniej Europy, stosunkowo krótki dojazd z Polski, a także słowiański klimat i otwarci mieszkańcy, zawsze skłonni poczęstować kieliszkiem ręcznie robionej rakii - Chorwacja przyciąga rodaków od lat. - W 2020 roku Polacy pokazali kolejny już raz, że są przyjaciółmi Chorwacji. Przyjeżdżali samochodami, przylatywali samolotami rejsowymi LOT, po to by spędzić czas w swoich ulubionych nadmorskich miejscowościach. Jesteśmy za to ogromnie wdzięczni - mówi Agnieszka Puszczewicz, dyrektor Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej w Polsce. - Dla Chorwacji priorytetem było i jest bezpieczeństwo naszych gości. W dalszym ciągu będziemy się starać, aby wszelkie procedury epidemiologiczne były przestrzegane, a odpoczywający czuli się u nas komfortowo. Mamy wielką nadzieję, że szczepionki pomogą wrócić nam wszystkim do normalnego życia, a tym samym i podróżowania. Tego życzymy i sobie i turystyce na całym świecie na 2021 - dodaje Puszczewicz. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Pustki na Krupówkach. Najstarsi górale nie pamiętają takiego Zakopanego Podziel się opinią Share WP turystyka turystyka Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze