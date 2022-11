Do zabawy pies i gąsior. Do jedzenia przysmak z serca, wątroby i płuc owcy. Oto Andrzejki kiedyś i dziś

Szkoci mają za to własne sposoby na zabawę w tym dniu. Zakładają kilty (charakterystyczne spódnice w kratę), grają na dudach i piją whisky. 30 listopada na ich stołach nie może zabraknąć haggis, czyli tradycyjnego dania z serca, wątroby i płuc owcy, które miesza się z mięsem mielonym, cebulą, płatkami owsianymi, łojem i przyprawami, a następnie wszystko miksuje i gotuje w zwierzęcym żołądku. Dla nich to prawdziwy przysmak, ale zagraniczni turyści mają czasem mieszane uczucia do tej szkockiej potrawy. Choć podobnie jak nasza kaszanka, ma też swoich fanów wśród przyjezdnych.