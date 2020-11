Andrzejki w Szkocji. "Zakładają kilt, jedzą haggis, piją whisky i prężą się z dumy"

St. Andrew's Day jest w Szkocji dniem wolnym od pracy (w ramach tzw. bank holiday). Ale nie dotyczy to wszystkich firm. Restauracje, szpitale, fabryki i inne zakłady są zazwyczaj czynne, a nie funkcjonują przede wszystkim urzędy. Choć w 2020 roku tę kwestię mogą regulować osobne przepisy związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Andrzejki w Szkocji – tradycyjne obchody święta narodowego

- Z moich obserwacji wynika, że Szkoci nie mają pojęcia o naszych sposobach obchodów dnia św. Andrzeja – mówi Maria Aleksandrzak-Grzybek, autorka strony mariagrzybek.com m.in. o Szkocji, która mieszkała przez 6 lat w Edynburgu i przeniosła się do miasteczka w hrabstwie Fife. - Ostatnio przedstawiłam Szkotom charakterystyczne dla Polaków zwyczaje, takie jak lanie wosku. Ten pomysł wzbudził w nich ogólnie zdziwienie i wesołość. Ale Szkoci są ludźmi, którzy nade wszystko lubią się bawić i celebrować, dlatego pomysł włączenia polskich tradycji do obchodów typowo szkockich bardzo się im spodobał.

Podczas święta narodowego Szkoci mają okazję do podkreślania wątków niepodległościowych. Symbolicznie zamieniają na maszcie flagę Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii (Union Jack) na szkocką z krzyżem św. Andrzeja (Saltire).

Co ciekawe, najważniejsze obchody andrzejkowe nie odbywają się w stolicy Szkocji – Edynburgu, lecz w miejscowości St Andrews.

Szkocja - jak będą wyglądać tegoroczne andrzejki?

Które obchody święta – polskie czy szkockie są ciekawsze? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Oba kraje mają piękne zwyczaje, które warto kultywować i nie ma potrzeby ich porównywać.

- W szkockich obchodach bardzo podoba mi się ten zdrowy patriotyzm, przywiązanie do tego co nasze i promowanie tego z dumą – mówi Maria Aleksandrzak-Grzybek. - W końcu andrzejki dla Szkotów są ich narodowym świętem. Ja jednak bardzo lubię polskie tradycje, np. lanie wosku i wróżenie z niego, bo przypomina mi to dzieciństwo.