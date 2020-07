Droga na Księżyc. Już (lub dopiero) za dziesięć lat?

Można powiedzieć, że Amerykanie na początku zaspali. Przecież NASA (National Aviation and Space Authority) rozpoczęła działalność dopiero w 1958 r. Co się tyczy Księżyca, Amerykanie od dawna swoim wielkim rywalom deptali po piętach. Najpierw jednak to radziecki statek kosmiczny Łuna 1 przeleciał obok naszego kosmicznego towarzysza w styczniu 1959 r.

Pierwsza ludzka załoga została ostatecznie wysłana w kosmos przez NASA w październiku 1968 r. Apollo 7 okrążył Matkę Ziemię 163 razy. A załoga Apollo 8 nawet dostała się na orbitę Księżyca. Zostało to napisane w grudniu 1968 r. Frank Borman, William Anders i James Lovell okrążyli Księżyc dziesięć razy, a po wysłaniu słynnej wiadomości bożonarodzeniowej na Ziemię wyruszyli w podróż do domu. Amerykanie wypróbowali jeszcze moduł księżycowy podczas następnych lotów. Nie było wątpliwości, że nadszedł czas, aby człowiek stanął na księżycowej powierzchni.

Kiedy dowódca Apollo 17 wraz ze swoją załogą w grudniu 1972 r. opuścił Księżyc, wyraził przekonanie, że ludzkość wkrótce tam wróci. Od tego czasu minęło 47 lat i nic ... Wygląda na to, że podbicie naszego wiecznego kosmicznego towarzysza jest tak samo skomplikowane jak budowa autostrad w Polsce. Politycy, zwłaszcza amerykańscy, biją się w piersi, twierdząc, że doprowadzą do tego niebawem. Jednak na razie nic takiego się nie wydarzyło.

Jak to właściwie było? Już w lutym 2004 r. prezydent USA George W. Bush przemówił i oznajmił światu, że wznowi loty załogi ludzkiej na Księżyc do 2020 r. We wrześniu 2005 r. NASA ogłosiła nawet, że kolejny odcisk stopy pojawi się na powierzchni Księżyca wcześniej, bo w 2018 r., Barack Obama był bardziej ostrożny. Planowane lądowanie zostało przełożone na 2030 rok. Tę datę potwierdził także obecny prezydent USA Donald Trump. On jednak postrzega naszego małego kosmicznego kuzyna jako część wielkich planów podróży na Marsa.