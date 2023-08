Droższe bilety w Gorczańskim Parku Narodowym

Mimo wzrostu cen, turyści mają dostęp do nowego szlaku prowadzącego z Koniny na Turbaczyk, który został udostępniony od 1 sierpnia. Ten nowy szlak to przedłużenie czarnego szlaku z Koniny Halamy przez Koninę Natanki na Turbaczyk. Jednakże warto zauważyć, że opłaty za wstęp nie będą pobierane za odcinki szlaków biegnących wzdłuż granic parku narodowego, a także za wstęp do parku dworskiego hr. Wodzickich w Porębie Wielkiej.