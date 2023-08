Zwiedzanie jednej z największych atrakcji Krakowa potaniało

Zmiana cennika

Zmiana jest efektem fal krytyki, które spadły na Wawel ze strony turystów. Wielu z nich narzekało na brak możliwości zakupu wejścia rodzinnego, co zmuszało do ponoszenia wygórowanych kosztów, nawet jeśli do muzeum wchodziły dzieci. W odpowiedzi na te głosy niezadowolenia, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zarekomendowało w lipcu powrót do ubiegłorocznych cen biletów w polskich muzeach, a Wawel szybko podjął działania w tej sprawie.