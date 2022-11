Drożyzna zbiera żniwo. Branża hotelarska będzie mieć problemy?

Drożyzna daje się we znaki

Nie ulega wątpliwości, że w tym roku w hotelach jest drożej niż w latach ubiegłych i to jeden z głównych powodów mniejszego zainteresowania turystyką. Prezes SAO Investments ASI przyznaje, że ceny będą w tym roku wyższe - od 20 do nawet 40 proc. w najbardziej obleganych miejscach. - Zmiana cen to wynik nie tylko rosnących kosztów. Stawki będą podlegały szybkim zmianom w wyniku skrócenia okna rezerwacyjnego. Ceny rosną skokowo w miarę sprzedaży dostępnych ofert - tłumaczy Grzegorz Skawiński.