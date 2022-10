Powstały z miłości do Maroka. Teraz zalewane są przez tłumy turystów

Wstęp do ogrodów i muzeum

Ceny biletów wstępu są zróżnicowane w zależności od tego, czy jest się turystom, czy obywatelem Maroka, bądź osobą studiującą w tym kraju. Przyjezdni za wejście do ogrodów Jardin Majorelle muszą zapłacić 120 dirhamów marokańskich (ok. 60 zł), natomiast za wstęp do muzeum Yves Saint Laurent - 100 dirhamów (ok. 50 zł). Z kolei Marokańczycy za zwiedzenie obu obiektów zapłacą po 40 dirhamów (ok. 80 zł).