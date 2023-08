Duża konkurencja dla Zakopanego. Niższe ceny to tylko jeden z plusów

Od lat największą popularnością w Tatrach cieszy się Zakopane. Tak też było w czasie tegorocznego długiego weekendu sierpniowego. Turyści zapominają, że dookoła znajdują się inne miejscowości, które również mają wiele do zaoferowania, a jedną z nich jest Kościelisko, które odwiedziła dziennikarka WP Turystyka Natalia Gumińska. - Tutaj można pobyć bliżej natury, bo nie ma aż tylu turystów, a jednocześnie do samego Zakopanego nie jest aż tak daleko. Po kilku minutach jazdy samochodem znajdujemy się już przy wejściu na Krupówki lub Gubałówkę - mówiła w programie "Newsroom WP". Kolejną zaletą tego miejsca są ceny. - W Zakopanem jest drożej. Tam ceny noclegów oscylują w granicach ok. 100 zł, w Kościelisku można znaleźć u górali kwaterę z prywatną łazienką za ok. 50-60 zł od osoby za noc - dodała.