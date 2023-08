Dwa błędy, które popełniamy w czasie wakacyjnych podróży

Chronienie danych z karty pokładowej

Zdjęcia karty pokładowej często zawierają dane osobiste, które mogą zostać wykorzystane przez hakerów. Nawet widoczny kod kreskowy na karcie pokładowej może być zeskanowany, a dane z niego mogą zostać wykorzystane do kradzieży pieniędzy, dostępu do konta pasażera linii lotniczych, kradzieży punktów lojalnościowych, zmiany informacji o lotach lub anulowania rezerwacji, a nawet do kradzieży tożsamości.