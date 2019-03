Dwa państwa prowadzą bój o niemal niezamieszkałe wyspy. W środku tego sporu samotna staruszka

Gdzieś pośrodku Morza Japońskiego znaleźć można archipelag niewielkich, pięknych wysp znanych jako Dokdo. Rocznie odwiedzają je dziesiątki tysięcy turystów, ale stale zamieszkiwane są przez... zaledwie jedną osobę – 81-letnią staruszkę.

"Samotne" albo "bambusowe"

Archipelag Dokdo tworzy grupa kilkudziesięciu wysepek, które znane są też jako "samotne" albo "bambusowe". Można przyjąć, że znajdują się w połowie drogi pomiędzy Koreą Południową oraz Japonią – do Korei Południowej jest stąd 216 km, a do Kraju Kwitnącej Wiśni – 211 km. Choć podróż promem na te wyspy zajmuje ok. 3 godzin, każdego roku odwiedza je ponad 160 tys. turystów, którzy nie zrażają się czasem przeprawy.

Ale choć turyści stawiają się tu licznie, prawie nikt tu nie mieszka. "Prawie", bowiem Dokdo, jak określa się je w Korei Południowej czy Takeshima, jak mówi się na nie w Japonii, mają jednego stałego lokatora. Mieszka tu 81-letnia staruszka. To Kim Sin-yeol, która przybyła tu w 1991 r. w towarzystwie męża. Jej mąż niedawno odszedł – zmarł w październiku ub.r. - a ona postanowiła zostać. Kobieta uznawana jest obecnie za jedyną mieszkankę wysp – poinformował serwis CNN. Jak przyznają jej krewni, próby sprowadzenia jej do cywilizacji nie mają żadnego sensu. Jej zięć wyjawił, że kobieta nie wyobraża sobie życia w innym miejscu. 81-latka podkreśla, że pobyt na wyspach po prostu ją relaksuje, a piękno przyrody sprawia, że wszystko staje się tu łatwiejsze. Ona sama zna wyspy i przybrzeżne wody jak własną kieszeń. Co ciekawe, jeszcze do 2017 r. kobieta uprawiała w okolicznych wodach freediving, czyli nurkowanie na wstrzymanym oddechu. Ze względów zdrowotnych zmuszona była jednak porzucić tę aktywność.