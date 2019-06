Dziewicze, "bezludne" plaże nad polskim morzem. Sprawdziliśmy, gdzie odpoczniesz bez tłumów

Pragniesz wypocząć z dala od ludzi? Złapać kontakt z naturą? I to bez konieczności chowania się za parawanami? Czy jest to jeszcze możliwe w tym roku nad naszym polskim morzem? W ramach akcji #WPna lato, sprawdzamy, czy w naszym kraju znajdziemy jeszcze "bezludne" i trochę zapomniane przez turystów plaże.

Plaża w Kuźnicy przyciąga turystów głównie w czasie sezonu letniego (WP.PL, Fot: Wojciech Gojke)

Są osoby, które uwielbiają gwar i atmosferę panującą w nadmorskich kurortach. – Od lat przyjeżdżam do Krynicy Morskiej – mówi Magda z Warszawy. – Lubię panujący tu klimat, ale na plażowanie mam swój własny sposób. Tam odnajduję stan bezludności. Gdzie? O tym za chwilę – opowiada tajemniczo.

Tak. Krynica Morska jest wciąż wysoko na liście najpopularniejszych wakacyjnych wyborów Polaków, jeśli chodzi o wypoczynek nad polskim morzem.

- Wybrzeże to jeden z najpopularniejszych wakacyjnych kierunków podróży. Od lat niezmiennie w czołówce najpopularniejszych miejscowości pojawiają się Władysławowo, Łeba, Krynica Morska, Jastarnia, Kołobrzeg, Sarbinowo, Mielno, Międzyzdroje, Karwia czy Ustka. Co roku można tam spotkać tłumy turystów – mówi Kamila Miciuła, rzecznik prasowy z portalu rezerwacyjnego Nocowanie.pl.

W poszukiwaniu pustych plaż

Miciuła zauważa, że coraz częściej urlopowicze wybierają miejsca, gdzie można zaznać więcej spokoju i spokojnie korzystać z wakacji. Czy są takie punkty na polskiej mapie?

Magda z Warszawy zdradza, że lubi nocne życie w Krynicy Morskiej, jednak po słońce i na tzw. plażing wyrusza do Piasków, miejscowości na granicy polsko-rosyjskiej oddalonej o 12 km od kurortu. Tutaj, a dokładnie ok. 2 km na zachód od plaży strzeżonej w Piaskach, można również zrzucić z siebie krępujące ubrania. Wszak to plaża dla naturystów.

– Mimo reklamy, że to jest plaża dla naturystów, nudyści nie obnoszą się ze swoimi wdziękami. Kilka razy dyskretnie ktoś opalał się saute – bez bikini ani stroju kąpielowego. Można takie osoby policzyć na palcach jednej ręki. Ale nie dlatego tam jadę. Nigdzie w Polsce nie spotkałam tak czystego piasku. A gdy opuszcza się głośną Krynicę, tutaj brak tłumów to jak oddech – dodaje Magda.

W jakich jeszcze miejscach odnajdziemy ciszę i upragnioną pustkę?

– Nadal można znaleźć piękne plaże bez parawanów i tłumów turystów, miejsca w których nie ma problemu z nocnym hałasem czy zatłoczonymi restauracjami. Na liście takich miejscowości znajdziemy Karwieńskie Błoto, Lubiatowo, Słajszewo, Poddąbie, Rusinowo, Wicie, Kopań, Bobolin, Łazy, Unieście, Gąski, Rogowo, Trzęsacz, Pustkowo, Łukęcin – zapewnia Kamila Miciuła z portalu Nocowanie.pl.

Wśród miejscowości wymienianych przez Miciułę może nieco zaskoczyć obecność Karwieńskiego Błota i Lubiatowa. To dwa nadmorskie miejsca chętnie odwiedzane przez urlopowiczów. Jednak Kamila zapewnia, że mimo popularności szczególnie na tej drugiej – mnóstwa ludzi tu nie uświadczysz. Mowa o Lubiatowie, oddalonym o ok. 45 km od Wejherowa. Nie ma tu tłumów, a i dojechać autem można prawie na samą plażę.

Między Stilo i Kopalinem znajdziemy Słajszewo. Małą i cichą miejscowość. Prawdziwym skarbem tej okolicy jest piaszczysta plaża. W środku sezonu kursuje nad morze meleks.

Kolejną urokliwą miejscowością, którą się zachwycicie – są Poddąbie, leżące pomiędzy Ustką a Rowami. To dawna wieś rybacka, położona w sosnowo-dębowym lesie na olbrzymim klifie. Plaża, w przeważającej części piaszczysta, usytuowana jest pod tym nawisem. Latem działa tu letnie kąpielisko.

Zapomniane przez turystów? Niektórych to cieszy

W województwie zachodniopomorskim warto wybrać się do Rusinowa. - To nieco zapomniany przez turystów zakątek nad Bałtykiem. Szkoda, bo może poszczycić się jedną z najpiękniejszych i najczystszych plaż nad polskim morzem. Można tu spotkać miłośników spokoju i ciszy. Jeśli do nich należycie, koniecznie musicie odwiedzić to miejsce – zachęca Miciuła.

Również w zachodniopomorskiem nad jeziorem Kopań leży spokojna miejscowość – Wicie. Bliska odległość do plaży oraz bogate walory turystyczne – to atuty tego miejsca. Plaża zaś została odmieniona i jeszcze bardziej przystosowana do potrzeb turystów, ale klimat na szczęście pozostał.

W gminie Darłowo odnajdziemy również drugą malowniczą plażę – we wsi nadmorskiej Kopań, z której rozpościera się widok na jezioro Kopań oraz Bałtyk. Do morza prowadzą dwie drogi, które można pokonać spacerem, rowerem lub samochodem. W Kopaniu turyści znajdą szeroką piaszczystą plażę wraz z czystymi wydmami i pachnącym sosnowym lasem.

A wy, gdzie łapiecie słońce? Macie swoje ulubione miejsca z dala od tłumów?