Wypoczynek dla alergików. Urlop wolny od pylenia

Wiosna i lato to dla osób z alergiami sezonowymi bardzo trudny czas. Obecne w powietrzu pyłki traw i drzew nie pozwalają im cieszyć się z pięknej pogody i w pełni korzystać z uroków przebywania na łonie natury.

Alergicy też mogą cieszyć się wakacjami

Gdzie najlepiej wypoczną, nie tylko od trudów pracy i szkoły, ale także kichania i łzawiących oczu - osoby uczulone na pyłki? Oto krótki poradnik turystyczny dla alergików.

W poszukiwaniu czystego powietrza

W miastach smog, na wsi pyłki traw i drzew. Sytuacja wydaje się beznadziejna. Na szczęście nie jest tak źle. Wprawdzie alergicy mają zdecydowanie mniejszy wybór miejsc na wiosenne i letnie wojaże od osób wolnych od tego schorzenia, nie są jednak skazane na siedzenie w domu. Przeciwnie. Są takie miejsca, które wprost powinny odwiedzić, by poczuć się lepiej. Miejsca, gdzie nie tylko po burzy czy ulewnym deszczu, kiedy to przez kilka godzin powietrze wolne jest od pyłków, będą mogły oddychać pełną piersią.

Morska bryza

Wśród miejsc, które lekarze polecają swoim uczulonym pacjentom na "wyjazd klimatyczny", najczęściej wymienia się nadmorskie kurorty. Stężenie pyłków w pasie nadmorskim jest bardzo niskie, do tego szybko usuwa je morska bryza. Dodatkowym atutem wakacji nad Bałtykiem jest wysokie stężenie jodu w powietrzu, a większość z nas cierpi na niedobór tego pierwiastka.

Aby dodatkowo wzmocnić organizm i wspomóc układ odpornościowy warto też korzystać z morskich kąpieli. Choć temperatura wody w Bałtyku często nie jest zachęcająca, warto odkryć w sobie morska i zahartować organizm.

Nadmorskie miasta i miasteczka oferują też mnóstwo dodatkowych atrakcji. Pamiętajmy jednak, że im dalej jesteśmy od plaży tym wyższe stężenie pyłków i niższy poziom jodu. Nad wodą nie możemy też zapominać o ochronie przeciwsłonecznej.

Góry wysokie…

Kolejna propozycja dla alergików to oczywiście góry. Żeby jednak uwolnić się od kichania, kataru i czerwonych oczu nie wystarczy kwatera z Zakopanem czy spacer Doliną Chochołowską. Stężenie pyłków w niskich partiach gór, a zwłaszcza w porośniętych trawami i lasami dolinach, jest niemal takie samo jak na nizinach.

Dla zdrowia powinniśmy wybrać wysokie partie gór. Najlepsze powietrze zarówno dla alergików, jak i osób z astmą oskrzelową znajdziemy powyżej 1200 - 1500 m n.p.m.

Pozostają nam więc wyprawy w najwyższych partiach polskich gór, lub lecznicze wakacje w np. w Alpach. Górzyste regiony Austrii, Francji czy Włoch to idealne miejsca na urlop bez kichania.

W lesie bez alergii?

Osoby uczulone na pyłki zwykle źle się czują na łonie natury. Nie dla nich spacery po ukwieconych łąkach czy rozbicie namiotu na leśnej polanie. Jest jednak pewien wyjątek.

Specjaliści zajmujący się leczeniem alergii zachęcają swoich pacjentów do wyjazdów w bory sosnowe. Wprawdzie lasy iglaste pylą bardzo intensywnie, jednak uczulenia na sosną czy inne iglaki zdarzają się bardzo rzadko. Wszystko dlatego, że pyłki tych drzew mają woskowe otoczki, które uniemożliwiają uczulającym białkom wydostanie się na zewnątrz skorupki.

Idealnym miejscem na wypoczynek na łonie natury będzie miejsce nad jeziorem otoczonym iglastym lasem. Musimy tylko sprawdzić czy w pobliżu nie ma łąk lub porośniętych chwastami ugorów, które mogą nasilić objawy.

Sucho i gorąco

Jeśli planujemy spędzić wakacje za granicą, zwróćmy uwagę na kraje leżące w ciepłej i suchej strefie klimatycznej. Znajdziemy je przede wszystkim w Afryce - także tej północnej. Pustynny lub półpustynny klimat nie sprzyja rozwojowi pylących roślin, a wysokie temperatury i suche powietrze dodatkowo hamują rozwój uczulających pleśni. Prawdziwy raj dla alergików. Pod warunkiem jednak, że nie zapomnimy o ochronie przed słońcem i z rezerwą podejdziemy do egzotycznych owoców, które mogą wywołać dolegliwości ze strony układu pokarmowego.

Urlop nad Morzem Śródziemnomorskim

Hiszpania, Włochy, Cypr, Grecja… to popularne kierunki wiosennych i letnich wyjazdów Polaków. Alergicy nie muszą z nich rezygnować. Przeciwnie, to polecane im destynacje. Wakacje powinni jednak spędzić nad wodą, a nie w głębi lądu. Wybierając miejsce na kwaterę zwróćmy też uwagę, by było oddalone od plantacji oliwek.

Rejs dla zdrowia

Jeśli objawy uczulenia są bardzo silne i wywołują je nawet niewielkie stężenia pyłków, możemy po prostu uciec od wszelkiej zieleni. Najłatwiej zrobić to spędzając wakacje na wodzie. Rejs jachtem to świetny sposób na relaks. Aktywny wypoczynek zapewnią nam kąpiele w morzu, a potrzebę zwiedzania i kontaktu z innymi ludźmi zaspokoimy przybijając do portów i schodząc na kilka godzin na ląd. Za cel wycieczek wybierajmy jednak raczej miasteczka niż tereny zielone.

Borkum - raj dla alergików

Na koniec wyspa Borkum, która jako pierwsza w Europie otrzymała certyfikat Fundacji Europejskiego Centrum Doskonałości Badań nad Alergiami (ECARF). Należący do Niemiec, największy z Wysp Wschodniofryzyjskich Borkum, jest częścią Parku Narodowego Dolnosaksońskiego Morza Wattowego. Mimo bogactwa flory, alergicy mogą tu wypoczywać bez obaw. Wakacjom bez przykrych objawów alergii sprzyja nie tylko czyste powietrze i wysokie stężenie jodu, ale także wyjątkowy standard oferowany przez tutejsze hotele.

Chcąc przyciągnąć alergików, hotelarze wysoko podnieśli poprzeczkę dotyczącą standardów czystości. Pokoje sprzątane są specjalistycznymi urządzeniami wyposażonymi w odpowiednie filtry. Na podłogach nie ma dywanów, a materace mają specjalne atesty. Dodatkowo zawsze można poprosić o dodatkowe pokrowce. W ośrodkach obowiązuje też całkowity zakaz palenia oraz przywożenia ze sobą zwierząt. Wszystko to w trosce o jakość powietrza.

Borkum ma jednak do zaoferowania znacznie więcej. Turyści mogą podziwiać wspaniałą roślinność i nacieszyć się towarzystwem dziko żyjących tu zwierząt, np. wylegujących się na rafie fok. W trakcie spaceru po wyspie można też zajrzeć do jednej z trzech latarni morskich czy poszaleć w parku linowym. Na gości czekają też liczne ścieżki rowerowe, knajpki, piaszczyste plaże oraz bogata oferta zabiegów leczniczych i upiększających. A to wszystko w miejscu o wyjątkowym mikroklimacie, jakby stworzonym z myślą, by ulżyć wszystkim alergikom.