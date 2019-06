Raje dla rowerzystów. Miejsca, które warto zwiedzić na dwóch kółkach

Wakacje na dwóch kółkach? Z roku na rok ten sposób spędzania wolnego czasu staje się coraz bardziej popularny. Moda na pedałowanie, wspierana poprawą infrastruktury drogowej, z krajów skandynawskich rozlewa się na całą Europę.

Wakacje na rowerze to opcja nie tylko dla doświadczonych cyklistów, ale też rodzin z dziećmi. Wystarczy dobra organizacja, trochę treningu kondycyjnego i wiedza, gdzie warto się wybrać na dwóch kółkach.

Idealnym miejscem na rodzinne wakacje będzie Wybrzeże. Wzdłuż Bałtyku wytyczono wiele kilometrów ścieżek, wiodących po malowniczych nadmorskich terenach. Piękne tereny do "rowerowawania" znajdziemy w okolicach Choczewa i Lubiatowa. Wyprawę można sobie urozmaicić wizytą w latarni morskiej Stilo i kąpielami w polskim morzu.

Jeśli stosunkowo płaski nadmorski teren jest dla nas zbyt małym wyzwaniem, wybierzmy się do Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Liczący przeszło 70 kilometrów szlak oferuje zarówno piękne widoki, jak i możliwość sprawdzenia swoich sił, kondycji i rowerowych umiejętności. To dobry sprawdzian przed poważniejszymi wyzwaniami.

Raj dla rowerzystów - Bornholm Dania to jeden z najbardziej przyjaznych krajów dla jednośladów. Jednak prawdziwą mekką dla miłośników rowerów jest duńska wyspa Bornholm. Znana z pięknych plaż, malowniczych skalnych formacji, przyjaznych mieszkańców i uroczych, małych miasteczek wyspa, to idealna propozycja na leniwą, ale nie nudną wycieczkę rowerową. Trasa wiodąca wokół wyspy liczy niewiele ponad 100 kilometrów. Doskonały dystans na kilkudniowy wypad. Nieliczne górzyste fragmenty dadzą wycisk nogom, a cisza i spokój panujące na Bornholmie pozwolą odciąć się od codziennego pośpiechu i naładować akumulatory.

Sielskie wakacje - Holandia Na mapie miejsc, gdzie rowerzysta nie tylko nie jest intruzem, ale przeciwnie królem dróg, jednym z najważniejszych jest Holandia. Płaski teren sprawia, że spokojnie możemy wybrać się tam z dziećmi czy mniej doświadczonymi cyklistami. Co ważne możemy też liczyć na ogromną życzliwość ze strony innych użytkowników dróg - kierowców i pieszych, a szeroki wachlarz dobrze opisanych tras rowerowych, dodatkowo ułatwia planowanie wyprawy.

Chcąc połączyć przyjemność z jazdy ze zwiedzaniem, warto zacząć od wycieczki Szlakiem Amsterdamskim. W samym mieście wiedzie on wzdłuż słynnych kanałów, by wyprowadzić nas przez malownicze pola do kolejnej atrakcji Holandii -wiatraków.