Egzotyczne wakacje Polaków 2019. Które kierunki cieszą się popularnością zimą?

Turcja, Egipt i Tunezja zadomowiły się w czołówce ulubionych kierunków wakacyjnych. Grecja wciąż na pierwszym miejscu, ale przez cały sezon musiała toczyć bój o prymat z drugą na podium Turcją. Ceny w tym roku nieco wyższe, na co wpływ miał wzrost rezerwacji 5- i 4-gwiazdkowych hoteli, oczywiście z dominującym all inclusive.

Jeśli chodzi o wyjazdy na ferie 2020 egzotyka cieszy się coraz większą popularnością, to już ponad 17 proc. wyjazdów zimowych. Do najpopularniejszych kierunków dalekich należą Tajlandia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Malediwy, rośnie też zainteresowanie Chinami czy Kubą.

Opracowany przez Polską Izbę Turystyki raport opiera się na danych zebranych od trzech multiagentów internetowych: Fly.pl, Travelplanet.pl i Wakacje.pl. Wraz z opracowaniem dotyczącym wypoczynku dzieci i młodzieży prezentuje strukturę wyjazdów oraz preferencje turystyczne klientów biur podróży w sezonie letnim 2019. W tym roku został on rozszerzony obejmuje pełen okres sezonu letniego 2019 (od czerwca do września) oraz skupia się na wyjazdach rodzinnych.

"Miniony sezon upłynął pod znakiem stabilnego i zrównoważonego wzrostu. Nieco trudniejszy koniec sezonu, zakłócony upadkiem biura Thomas Cook, który wstrząsnął europejskim rynkiem turystycznym, nie odbił się znacząco na sytuacji polskich klientów, głównie dzięki dobrym zabezpieczeniom ustawowym i sprawnym działaniom zarówno instytucji, jak i organizatorów oraz agentów turystycznych. Ostrożniejsze i bardziej dopasowane do potrzeb rynku planowanie podaży ofert przez organizatorów sprawiło, że w okresie wakacji wycieczek sprzedawanych w ostatniej chwili, po bardzo niskich cenach, było znacznie mniej niż w roku poprzednim. Zatem z najlepszych ofert mogli skorzystać w tym roku klienci dokonujący rezerwacji z większym wyprzedzeniem, szczególnie w tzw. okresie sprzedaży First Minute. Klienci coraz częściej podróżują i coraz bardziej świadomie wybierają miejsca na urlop. Wczesne rezerwacje zapewniają dostęp do najszerszej oferty i pozwalają na lepsze dopasowanie oferty do potrzeb klientów. Mając to na względzie, już w połowie lata tego roku rozpoczęliśmy sprzedaż wakacji na kolejny sezon 2020, która dynamicznie" - informuje Jolanta Kołodziejczyk, dyrektor produktu Wakacje.pl.