Północna Afryka. Tunezja i trzy oblicza jednego kraju

Tunezję często umieszcza się, zupełnie niesłusznie, obok takich turystycznych kierunków jak Turcja czy Egipt. Jednak jeśli zainteresujemy się Tunezją nieco bardziej, odkryjemy jej trzy niepowtarzalne oblicza. Warto zobaczyć i porównać każde z nich.

Magia pustyni

Ludzi z całego świata przyciąga do Tunezji największa gorąca pustynia świata – Sahara. W tym kraju zobaczymy jednak tylko część jej ogromu, bo Sahara składa się z 14 mniejszych pustyń i rozciąga aż na 11 państw. – To niesamowite uczucie widzieć przed sobą piaszczysty bezkres, a jednocześnie mieć świadomość, że to tylko kawałek czegoś wielkiego. Mimo że jest się na miejscu, dotyka gorącego piasku i widzi ogromne wydmy, to trudno uwierzyć, że granice pustyni sięgają o wiele dalej – mówi Ewelina Stala z portalu Wakacje.pl, która kilka dni temu wróciła z Tunezji. No dobrze, ale co tam robić?