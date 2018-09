Egzotyczne zwierzę w polskich borach. Mieszkańcy nie wierzą własnym oczom

Nadleśnictwo Ruszów udostępniło zdjęcia kangura, który błąka się po Borach Dolnośląskich. Zwierzę prawdopodobnie zagubiło się i uciekło z niemieckiej hodowli. Teraz wprawia okolicznych mieszkańców w zdumienie.

"Nie mogłem uwierzyć w to, co widzę, ale to naprawdę był kangur” – mówi dla Radio Wrocław mieszkaniec Pieńska. Z podobną reakcją spotykają się też wędkarze, wśród nich pan Artur – "Normalnie pod drzewem stał kangur. Ciężka sprawa, bo kangur nie jest przystosowany do zimy w naszych warunkach” - mówi wędkarz. Kangur,, którego spotykają na drodze mieszkańcy Borów Dolnośląskich nazywa się walabia bagienna. Występuje głównie na wschodnim wybrzeżu Australiii na nowozelandzkiej wyspie Kawau. Wybiera raczej obszary zadrzewione o gęstym podszyciu, gdzie prowadzi nocny tryb życia.