Ekstremalnie wysokie temperatury w Australii. Zapowiadany jest najgorętszy dzień w historii

Australia zmaga się z falą upałów. Jak informują tamtejsze media, we wtorek średnia temperatura w kraju przekroczyła 40 st. C. Według danych przekazanych przez Agencję Meteorologiczną Bom, ostatnio tak wysoką temperaturę odnotowano w 2019 r., który zapisał się w historii prowadzenia pomiarów, jako najgorętszy rok w historii.

Meteorolodzy przewidują, że największe upały pojawią się w piątek, 27 listopada. Najcieplej będzie w Australii Południowej, Wiktorii i Nowej Południowej Walii. W wielu miejscach, w tym w miastach, ma być ok. 45 st. C. Jednak będą rejony, gdzie słupki rtęci pokażą nawet 50 st. C. Może to oznaczać, że Australię czeka kolejny rekord temperatury.