Władywostok skuty lodem. Rosyjskie miasto zostało sparaliżowane

We Władywostoku przez ostatni tydzień panowały tak trudne warunki pogodowe, że władze miasta zdecydowały się wprowadzić stan wyjątkowy. W całym regionie - Kraju Nadmorskim - spadło tyle śniegu, ile zazwyczaj przez półtora miesiąca. Natomiast przez opady marznącego deszczu grubość warstwy lodu na drzewach, drogach, samochodach, liniach elektrycznych czy dachach wynosi nawet 4 cm.

Ekstremalna anomalia pogodowa po ponad 30 latach

We Władywostoku zostało powalonych ok. 5 tys. drzew. 250 tys. osób zostało bez ogrzewania, 120 tys. nie ma dostępu do elektryczności. Linie energetyczne zrywały się pod naporem lody i śniegu, a brak prądu sprawił, że w wielu miejscach przestały działać pompy zimnej i gorącej wody.