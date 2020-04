Emirates. Pierwsze linie lotnicze na świecie wprowadzają testy na koronawirusa

Szybkie testy na obecność COVID-19 udało się wprowadzić dzięki współpracy Emirates z Dubai Health Authority. Pierwsze badania miały miejsce 15 kwietnia przed lotem z Dubaju do Tunezji.

Na razie testy mają być wykonywane na wybranych rejsach linii Emirates - przed rejsami do państw, które wymagają od pasażerów posiadania certyfikatu medycznego potwierdzającego brak zakażenia. - Obecnie pracujemy nad możliwością zwiększenia skali przeprowadzanych testów w przyszłości i wykonywania ich również pasażerom innych lotów. Umożliwi nam to natychmiastowe rozpoznanie stanu zdrowia pasażerów, którzy podróżują do krajów wymagających przeprowadzenia testu na COVID-19. Zdrowie i bezpieczeństwo personelu i pasażerów mają dla nas ogromne znaczenie - mówi Adel Al Redha, dyrektor operacyjny Emirates.