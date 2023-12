Eurotrip na torach. Najciekawsze miejsca, do których możesz dotrzeć z Polski

Bratysława

Mówiąc o podróży do Czech, nie można pominąć także Słowacji. Najwygodniejsze połączenia kursują do stolicy kraju, czyli do Bratysławy. Podróż z Warszawy zajmie ok. 8 godzin, z kolei za bilety zapłacimy mniej więcej 80 złotych, a w przypadku różnych promocji – jeszcze mniej. Stolica Słowacji to miejsce pełne zabytków: na turystów czeka Stare Miasto, promenada nad Dunajem, Muzeum Transportu czy też odrestaurowany zamek, który zachęca do całodniowego zwiedzenia.