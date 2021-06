Fala upałów w Polsce. Turyści na plażach narzekają na to samo

Z jednej strony lody, gofry i bita śmietana spływająca dzieciom po rękach, a z drugiej strony dźwięk brzęczących w siatkach i torbach butelek. To znak, że Polacy poczuli już lato. I nie ma się co dziwić, bo w niedzielę temperatura znów sięgnęła powyżej 30 st. C. Nie wiadomo, jak długo taka pogoda się utrzyma, więc warto skorzystać z okazji, by poczuć smak lata jeszcze przed wakacjami.