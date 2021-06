Wakacje 2021. Parawany, disco-polo i kiepy - czyli co denerwuje Polaków na plażach

Co zrobić, gdy na plaży zachce się siusiu, a w pobliżu nie ma toalet? Polacy i na to mają sposób. Wielu kopie dziurę w piachu, albo wchodzi do wody i sika do morza. Wolą to, by zaoszczędzić 10 zł, którego często wymaga się w restauracji za skorzystanie z toalety.