Fałszywe testy na COVID-19. Turyści coraz częściej je kupują

Fałszywe wyniki testu na COVID-19

Okazuje się, że podobny proceder ma także miejsce m.in. w Wielkiej Brytanii. "The Sun" opisał historię mężczyzny, który podrobił pożyczony od kolegi negatywny wynik testu na COVID-19. Jak przyznał, wystarczyło podmienić nazwisko, datę urodzenia i zmienić datę przeprowadzenia badania, a następnie wydrukować gotowe zaświadczenie. Z takim fałszywym testem bez problemu poleciał do Pakistanu.

Podrobione testy w Wielkiej Brytanii można także kupić. “Lancashire Telegraph” informuje, że cena za wystawienie takiego podrobionego zaświadczenia to od 50 do 150 funtów (czyli ok. 750 zł). To przerażające, że ludzie decydują się na taki proceder, tym samym narażając innych na ewentualne zarażenie.