Ferie 2020. Gdzie najchętniej jeździmy na zimowy urlop w Polsce?

Uczniowie rozpoczęli już długo oczekiwane ferie zimowe, a wiele miejscowości na południu Polski jest oblężonych przez turystów. Przygotowaliśmy zestawienie miejsc, które cieszą się największym zainteresowaniem wśród urlopowiczów.

Top 10 miejscowości na ferie zimowe

Kolejny rok z rzędu listę najchętniej wybieranych miejscowości wypoczynkowych podczas ferii zimowych otwiera Zakopane (20,5 proc. zapytań turystów o noclegi w okresie ferii). Dotyczy to zarówno rodzinnych, jak i grupowych wyjazdów. Wybór nie powinien być dla nikogo zaskoczeniem – dogodne warunki do uprawiania sportów zimowych czy bogata baza noclegowa to tylko niektóre powody, dla których nasi rodacy wybierają na zimowy wypad stolicę Tatr.

Na rozbudowanej liście najpopularniejszych miejsc (ok. 1-2 proc. rezerwacji), do których jeżdżą rodziny z dziećmi w czasie zimowej przerwy szkolnej, są również: Zieleniec, Kościelisko, Duszniki-Zdrój, Poronin, Czarna Góra, Tylicz, Istebna, Szczawnica, Stronie Śląskie, Chochołów i Ustroń.

Zobacz też: Ferie a dodatkowe zajęcia. "Problem leży w samorządach"

Ile zapłacimy za nocleg w okresie ferii zimowych?

Kiedy turyści zaczynają planować ferie?

Wielu planuje rodzinny wyjazd na ferie dopiero w grudniu – grupa ta, według statystyk udostępnionych przez Nocowanie.pl, liczy ponad 30 proc. Co czwarta rezerwacja jest dokonywana w listopadzie, a co czternasta – we wrześniu. Można więc wywnioskować, że Polacy mają skłonność do podejmowania decyzji o zimowym urlopie w górach na ostatnią chwilę. Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku miejscowości nadmorskich. Zapytania o noclegi np. w Kołobrzegu zaczynają pojawiać się już w miesiącach letnich i właśnie w maju i sierpniu przypada największa średnia liczba zapytań.