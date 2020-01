Atrakcje dla dzieci w ferie 2020. Wisła i Ustroń pozwolą im się wyszaleć

Zaczął się okres ferii zimowych, a wraz z nim pojawia się pytanie, gdzie wyjechać z dziećmi. Jeśli chcesz, żeby twoje pociechy ciekawie i aktywnie spędziły ferie, dobrym pomysłem może być pobyt w górach. Miejsca, które na pewno zapewnią im mnóstwo wrażeń, to Wisła i Ustroń.

Szkoły i przedszkola narciarskie dla dzieci – Wisła i Ustroń

Stacja narciarska Soszów zaprasza rodziny z dziećmi do szkoły narciarskiej NOVA oraz na przejażdżkę kolejką krzesełkową, z której mogą skorzystać również piesi turyści. Jest to fajna okazja, żeby pooglądać, jak idzie nauka dzieciom, jeśli rodzice sami wolą zrelaksować się. W ośrodku Siglany ruszyły już zapisy do trzech szkółek: Pinki, Byrtuś i Siglany, które przyjmują na zajęcia dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Plusem jest mała liczba osób w grupie – maksymalnie 7. Szusowania mogą się uczyć m.in. na naśnieżonej oślej łączce.