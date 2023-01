Ferie 2023 w górach. Tam warunki są znakomite

- Liczba rezerwacji do miast położonych w małej odległości od najpopularniejszych kurortów zwiększyła się o 32 proc. w porównaniu do ubiegłego roku - mówi Deniz Rymkiewicz, rzecznik prasowy eSky.pl. - Najczęściej decydują się na podróż lotniczą do jednego z miast narciarskich pary bez dzieci oraz rodziny z dziećmi w wieku powyżej 12 lat. Co więcej, linie lotnicze dostrzegły, że klienci są coraz bardziej chętni do "latania" na narty i wprowadziły różnorodne promocje cenowe na bagaż niestandardowy - np. u narodowego przewoźnika zapłacimy około 250 zł za przewóz sprzętu narciarskiego.