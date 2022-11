Włoska perełka niedaleko Wenecji. Raj nie tylko dla narciarzy

Ale Passo Rolle to raj nie tylko dla narciarzy. Ośrodek może się poszczycić wspaniałymi trasami dla wycieczek np. na rakietach śnieżnych. My jeździmy na nartach, ale mamy ze sobą świetnego przewodnika - Simone, który wskazuje, gdzie mamy odpiąć deski i w butach narciarskich udajemy się na dwudziestominutowy spacer do jednego z najbardziej charakterystycznych miejsc w regionie. Baita Segantini to schronisko górskie z pysznym jedzeniem i obłędnym widokiem na Dolomity. Oczarowani siadamy na kawę i rozkoszujemy się wspaniałym otoczeniem.