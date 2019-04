Filipińska wyspa na wyspie

Położona w południowo-wschodniej Azji republika Filipin składa się z aż 7107 wysp. Niespełna połowa z nich ma własną nazwę, a jedynie kilkaset jest zamieszkałych. Jedna z nich jest szczególnie wyjątkowa – mowa o wysepce położonej na dużej wyspie Luzon, gdzie znajduje się też stolica kraju.

Wewnątrz tego stożka znajduje się kolejne jezioro (o nazwie Crater Lake), a na jego środku – następna wysepka

Filipiny są niezwykle różnorodne pod względem geograficznym i kulturowym. Powierzchnia wszystkich lądów w Archipelagu Filipińskim wynosi ok. 300 tys. km kw. – to prawie tyle co terytorium Polski.

Wydzielono tu 3 główne obszary geograficzne: Visayas, Mindanao oraz Luzon. Największą wyspą jest ta ostatnia, która ma niemal 110 tys. km kw. i ok. 53 mln ludności (łącznie w kraju żyje 101 mln osób).

Większość turystów rozpoczyna swoją podróż po Filipinach od największej ich wyspy Luzon, na której jest stolica i największe miasto – Manila. 50 km od niej, w prowincji Batangas, wznosi się czynny, najmniejszy na świecie wulkan Taal (311 m n.p.m.). Ostatni wybuch miał miejsce w 1977 r., od 1991 r. góra pozostaje wciąż aktywna i raz na jakiś czas daje o sobie znać lekkimi wstrząsami ziemi.

Choć życie w pobliżu wulkanu to dla wielu igranie z losem, nie dziwi, dlaczego tyle osób zdecydowało się osiedlić blisko niego – wygląda wyjątkowo malowniczo. Jego stożek wystaje nad spokojną taflę oblewającego go jeziora Taal. Jednak wewnątrz tego stożka znajduje się kolejne jezioro (o nazwie Crater Lake), a na jego środku – następna wysepka. Czyli mówiąc „najprościej”, jest to wyspa na jeziorze, położonym na wyspie, która leży na jeziorze leżącym na wyspie. Choć wygląda (i brzmi) to nierealnie, widok jest jak najbardziej prawdziwy.

Efektowna kombinacja jest wynikiem wybuchu wulkanu sprzed co najmniej 500 tys. lat. Bezimienna wysepka jest zbyt mała by się na nią udać, jest jednak szansa jej zobaczenia z brzegu jeziora lub z lotu ptaka. Co ciekawe, to nie jedyne takie miejsce na świecie. Kolejne znajdziemy na północy Kanady, na wyspie Wiktorii, która ma powierzchnię większą od Białorusi.

Atrakcje wyspy Luzon

Na Luzon zobaczymy także uznawane za ósmy cud świata, liczące ok. 2 tys. lat, przepiękne tarasowe pola ryżowe Kordylierów Filipińskich. Położone są w prowincji Ifugao, na wysokości ok. 1500 m n.p.m. W 1995 r. zostały wpisane na prestiżową listę UNESCO. Ponadto w górskim regionie znajduje się miasteczko Sagada. Zobaczymy słynne wiszące trumny. Najpopularniejsze miejsce do ich oglądania stanowią Echo Valley i jaskinia Lumiang Burial. Przyczepione do wapiennych skał skrzynie są pozostałością po dawnej formie pochówku sprzed 500 lat. Razem z przewodnikiem można udać się z Sagady na eksplorowanie okolicznych grot.

Na północno-zachodnim wybrzeżu Luzon, nad Morzem Południowochińskim, leży 50-tysięczne Vigan. To czarujące miasto z zachowaną XVI-wieczną zabudową. Jego historyczne centrum wzniesione przez hiszpańskich kolonizatorów również znalazło się na liście UNESCO. Wśród jego klimatycznych uliczek można poczuć się jak w Hiszpanii. Warto tu przejechać się dorożką, spróbować empanadas i pizzy pinakbet, odwiedzić garncarnię i tkalnię.