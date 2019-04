Plaga samozwańczych influencerów. Kolejny hotel się z nimi rozprawia

To już plaga. Samozwańczy influencerzy od miesięcy zawzięcie próbują naciągać hotele na darmowe wakacje. Zasypują ich wiadomościami o chęci "współpracy”. Kolejni właścicie rozprawiają się z nimi publicznie.

Od jakiegoś czasu hotelarze w ekskluzywnych kurortach walczą z niekończącymi się wiadomościami od internetowych gwiazdek. "Chcę na 10 dni przyjechać do hotelu na Malediwach. W zamian za to opublikuję na Instagramie 2 zdjęcia do grupy followersów liczącej 2 tys. osób" – piszą. "Hej, jestem influencerem i chcę zostać przez tydzień w waszym hotelu” - czytają managerowie hoteli wiadomości od ludzi mających na Facebooku 600 znajomych.