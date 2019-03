40 kg śmieci w brzuchu walenia. Przerażające znalezisko na Filipinach

Nadmiar śmieci, których "najadł się" waleń, mógł doprowadzić do jego zatrucia, infekcji i śmierci. Nic dziwnego, skoro w żołądku ssaka znaleziono aż 40 kg plastikowych opakowań. "Nie byłem przygotowany na taką ilość" – powiedział prezes D'Bone Collector Museum.

Już po raz kolejny sieć obiegła informacja dotycząca zwierzęcia, w ciele którego znaleziono plastik. Tym razem odkrycie również szokuje. W żołądku zyfii gęsiogłowej znajdowało się aż 40 kg plastikowych opakowań, w tym 16 worków na ryż. To one przyczyniły się do śmierci morskiego ssaka.