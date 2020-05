Filmy o podróżach. Pomysł na spędzenie czasu wolnego

Kino już samo w sobie jest jak podróżowanie, tyle że bez ruszania się z miejsca. To także ratunek dla tych, którzy w ostatnich tygodniach walczą z głodem odwiedzania nowych miejsc. Na ratunek przychodzi X muza. Świat filmu to bowiem mnóstwo propozycji traktujących o doświadczaniu podróży, dzieł oddających klimat włóczęgi po świecie i pozwalających poczuć nastrój pulsujących życiem metropolii.

Ruchome obrazy mają często w sobie tę magię, która charakterystyczna jest właśnie dla wakacyjnych wypraw. I kino, i podróże pomagają oderwać się od codzienności i zanurzyć się w czymś nowym i ekscytującym. Co ciekawe, oba te sposoby spędzenia wolnego czasu potrafią się doskonale uzupełniać.

Film jest bowiem nośnikiem, który potrafi rozbudzić apetyt na podróż, pomóc w przygotowaniu do kolejnego wyjazdu, a niekiedy staje się inspiracją, od której wszystko się zaczyna. Dla wszystkich tych, którzy nie mogą się doczekać momentu, w którym znów będą mogli spakować plecak i ruszyć w drogę, przygotowaliśmy ściągę z tytułami, które pomogą przetrwać trudny dla wielu czas izolacji. Większość z nich dostępna jest w ofercie platform streamingowych.

Filmy o sensie życia i przetrwaniu

Pierwsza grupa filmów, które bierzemy pod lupę, to dzieła, w których podróżowanie jest tematem przewodnim. Wraz z ich bohaterami poruszamy się po świecie, poznając bogactwo kolejnych miejsc.

Jednym z filmów mieszczących się w tej kategorii jest obraz "Wszystko za życie" (dostępny m.in. na platformie Netflix i Chili). Film Seana Penna szybko stał się w wielu kręgach dziełem kultowym. Jego bohater tuż po ukończeniu studiów rezygnuje ze ścieżki, którą wybrało wielu jego rówieśników i wybiera podróż zamiast kariery – rusza w kierunku Alaski. Pod tym względem przypomina wielu współczesnych globtroterów, którzy rezygnują z korporacyjnych awansów, pakują plecak i ruszają przed siebie, by zbliżyć się do natury. Ten nastrojowy film to pozycja obowiązkowa dla wszystkich tych, którym podróżowanie kojarzy się z odkrywaniem przyrodniczych skarbów.

W podobnym tonie utrzymana jest "Dzika droga" (dostępny m.in. w serwisie iTunes i Rakuten). Dla bohaterki tego filmu, Cheryl Strayed (film stanowi adaptację jej wspomnień), spontaniczna, piesza wyprawa przez Amerykę staje się "lekiem na całe zło". Kobieta wędrując słynnym szlakiem podróżniczym, znanym jako Pacific Crest Trail, stara się ukoić ból po stracie matki oraz odreagować stres związany z rozwodem, a przy okazji lepiej poznać samą siebie. Licząca prawie 2 tys. km i trwająca trzy miesiące wędrówka wiedzie ją m.in. przez pustynię Mojave i dzikie bezdroża Oregonu.

Podróż przez dziką i nieprzystępną głuszę stanowi też trzon filmu "Niepokonani" (m.in. Netflix). Jego bohaterowie, uciekając z sowieckiego gułagu, ratują swoje życie. Ale to nie koniec ich walki. Przedzierając się przez śniegi Syberii, wędrując wokół jeziora Bajkał, przez mongolskie stepy, Tybet czy pustynię Gobi, poznają jednocześnie piękne i śmiertelnie niebezpieczne oblicza przyrody. Ta niezwykła historia, sfilmowana przez wybitego australijskiego reżysera Petera Weira, to adaptacja książki "Długi marsz", napisanej przez Polaka, Sławomira Rawicza.

Ci, którzy nie widzieli jeszcze filmu "Zjawa" (m.in.: platforma Netflix, Chili i vod.pl), powinni jak najszybciej nadrobić zaległości. To oparta na faktach opowieść traktująca o przetrwaniu oraz o walce z własnymi słabościami. Ale też historia o podróży przez dziewicze rejony Ameryki. Spektakularne zdjęcia Emmanuela Lubezkiego pozwalają z łatwością zanurzyć się w tamtym XIX-wiecznym świecie, który na szczęście odnaleźć można także dziś. Ale należy pamiętać, że ewentualna podróż śladami bohatera "Zjawy", trapera Hugh Glassa (postać autentyczna), obejmująca wędrówkę przez zaśnieżone górskie zbocza, lasy, wiodąca wśród wodospadów i potoków, zarezerwowana jest dla największych twardzieli. Ci, którzy mają wątpliwości, gdy chodzi o umiejętność radzenia sobie w takich warunkach, lepiej niech pozostaną przy filmie.

Kino podróżnicze to jednak nie tylko surwiwalowe nuty. Może to potwierdzić Julia Roberts, a raczej grana przez nią bohaterka Elizabeth Gilbert, która osiągnęła niby wszystko, ale wciąż czuje się niespełniona. Film "Jedz, módl się, kochaj" oparty jest na motywach biografii Gilbert. Spontaniczna wyprawa do trzech państw - Włoch, Indii i Indonezji - pozwala jej odnaleźć: doskonałe jedzenie, egzotykę, wspaniałe krajobrazy, wewnętrzną harmonię i miłość. Dzięki podróży odkrywa to wszystko, co wcześniej umykało jej w codziennym pośpiechu. Film dostępny jest m.in. na platformach Netflix i Chili.

Jeśli komuś mało egzotyki, to powinien wybrać się na "Niebiańską plażę" razem z Leonardem DiCaprio (film dostępny na Chili, Rakuten i iTunes). Obraz Danny'ego Boyle'a doskonale oddaje klimat całej otoczki, związanej z podróżowaniem i odkrywaniem nowych miejsc. To historia młodego podróżnika, w którego ręce trafia mapa prowadząca do rajskiej plaży. Amerykanin postanawia zrobić z niej użytek.

"Niebiańska plaża" pokazała, jak wielką moc w promowaniu miejsc ma kino. Wielu turystów po premierze filmu postanowiło odwiedzić Tajlandię. Część z nich koniecznie chciała dotrzeć w zaprezentowane w produkcji rajskie zakątki wyspy Ko Phi Phi Lee. Zainteresowanie było tak ogromne, że władze zmuszone zostały do zamknięcia dla przyjezdnych części pokazywanych w filmie zakątków.

Filmy o podróżach po Europie

Ci, którzy wolą raj na ziemi w wydaniu europejskim, powinni rozważyć podróż do dwóch słynnych regionów Starego Kontynentu, słynących z pysznego jedzenia i sielankowych krajobrazów. Podczas projekcji filmu "Dobry rok" po prostu przenosimy się do Prowansji, a wraz z bohaterką filmu "Pod słońcem Toskanii" otrzymujemy odpowiedź na pytanie, dlaczego ta słynna włoska kraina jest tak ubóstwiana przez ludzi z całego świata (oba filmy dostępne są m.in. na platformie Chili).

Ale jest też grupa filmów, które choć nie traktują o podróży bezpośrednio, pozwalają poczuć wibracje charakterystyczne dla tych małych i wielkich wędrówek po świecie. Są to dzieła, w których sceneria wywiera duży wpływ na decyzje bohaterów albo filmy, w których miasto staje się pełnoprawnym bohaterem. To często filmy-pułapki, które sprawiają, że zaraz po seansie mamy ochotę zarezerwować wyjazd do miejsc, w których osadzona była akcja.

Trudno się zatem dziwić, że np. włodarze miast tak często zabiegają o to, by uznani filmowcy realizowali swoje projekty w ich stronach. Naczelnym przewodnikiem po miastach Europy stał się Woody Allen, który przez lata wierny był Nowemu Jorkowi, aż w końcu postanowił przybliżyć światu magiczną Europę. I w ten sposób widzowie z całego świata mogli przespacerować się pod kierunkiem słynnego twórcy ulicami Londynu ("Wszystko gra"), Barcelony ("Vicky Cristina Barcelona"), Paryża ("O północy w Paryżu") czy Rzymu ("Zakochani w Rzymie"). Osoby lubiące niespieszenie spacery ulicami słynnych europejskich miast koniecznie powinny wybrać się też do Wiednia albo Paryża razem z Celine i Jesse'em, bohaterami filmów: "Przed wschodem słońca" i "Przed zachodem słońca" (dostępne m.in. na platformie Rakuten). Dopełnieniem historii tej niezwykłej pary są wakacje w Grecji, w domykającym trylogię filmie "Przed północą".

Jeśli ktoś nigdy nie myślał o wyprawie do Tokio, to z pewnością zmieni zdanie po wędrówce po tym mieście z bohaterami filmu "Między słowami" (dostępny m.in. w serwisie Netflix). Stolica Japonii jest tu tak samo energetyzująca, jak platoniczna relacja łącząca dwoje głównych bohaterów. Jeśli ktoś wciąż nie ma dość włóczęgi po wielkich metropoliach, to koniecznie powinien skorzystać z zaproszenia Jima Jarmuscha, który w filmie "Noc na Ziemi" przedstawia słynne miasta z perspektywy taksówkarzy i ich pasażerów. Nocny rajd po Nowym Jorku, Los Angeles, Paryżu, Rzymie i Helsinkach sprawia, że ma się ochotę na więcej. I pewnie nic nie stanie na przeszkodzie, by wkrótce, gdy świat już ruszy do przodu, dać się oczarować tym miastom już "na żywo".

