Co robić podczas kwarantanny. 10 pomysłów dla uziemionych podróżników

Wygląda na to, że utkniemy w domach na dłużej. Ograniczenia z powodu koronawirusa zataczają na świecie coraz szersze kręgi, a okres przymusowej izolacji się przeciąga. Jest mnóstwo rzeczy, które można robić zamiast podróży. Przygotowałam dla was 10 pomysłów na czas kwarantanny, które sama już realizuję.

1. Pamięć fotograficzna

Kolejny tydzień w domowym areszcie pcha mnie w stronę przeszłości (o przyszłości wszak lepiej nie myśleć). Zrobiłam już zakupy spożywcze na najbliższy rok i przyspieszyłam wiosenne porządki , więc z braku wymówek zabieram się do prawdziwej góry lodowej: 11 tysięcy zdjęć z ostatniego roku.

Mimo wielokrotnych upomnień, które wysyłał mi telefon, nie przerzuciłam ich do chmury, choć przeżyłam już kilka bolesnych strat niezabezpieczonych zdjęć. Wykupuję dodatkowe miejsce na dane i zaczynam sortować. Jak to możliwe, że kiedyś na całe wakacje starczała mi klisza z 36 klatkami?

Dziś robię zdecydowanie za dużo zdjęć, a przecież unikam powtórek i selfie. Przytłacza mnie brnięcie przez tysiące obrazów z urlopu, więc po powrocie już do nich nie wracam. Kasowanie zbędnych zdjęć zajmuje mi całe wieki. Przebrane i zabezpieczone muszę jeszcze skatalogować. Wreszcie – wywołuję wybrane do albumu, bo nie ma co się oszukiwać, że będę je przeglądać inaczej. Uff. Od dziś będę fotografować mniej, a przynajmniej spróbuję.