Francja. Wysoka grzywna za nieprzestrzeganie kwarantanny. Podano listę krajów

Osoby przylatujące z ww. krajów będą zobowiązane do samoizolacji przez 10 dni po przybyciu na terytorium Francji. Jeśli nie będą przestrzegać zasad dotyczących kwarantanny, to – jak poinformował rzecznik rządu Gabriel Attal – zostaną ukarane grzywną w wysokości 1500 euro (ok. 6,8 tys. zł). 3 tys. euro (ok. 13,6 tys. zł) grzywny grozi natomiast w przypadku ponownego wykroczenia.