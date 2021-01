Gdańsk. Na lotnisku doszło do stłuczki samolotu Wizz Air z samochodem

W czwartek, 7 stycznia, na lotnisku w Gdańsku doszło do wypadku. Jak informuje portal Trojmiasto.pl, samolot linii Wizz Air przygotowywał się do lotu do Sztokholmu. W momencie, kiedy przechodził wszystkie procedury na płycie lotniska, wjechał w niego pojazd techniczny.