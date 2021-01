USA. Zakłócenia na pokładzie samolotów. Związki stewardów boją się o bezpieczeństwo

Obawy oraz komentarze związków pojawiły się po co najmniej dwóch przypadkach zakłóceń na pokładzie podczas lotów do Waszyngtonu. Podczas lotu liniami Delta Airlines, którymi podróżował republikański senator Mitt Romney z Utah, niektórzy pasażerowie skandowali "zdrajca".

Stowarzyszenia Stewardów zaniepokojone zamieszkami

- Zachowanie tłumu, które miało miejsce wczoraj podczas kilku lotów do obszaru D.C. , było nie do przyjęcia i zagrażało bezpieczeństwu osób znajdujących się na pokładzie - komentowała Sara Nelson, prezes Stowarzyszenia Stewadów - CWA, która reprezentuje ok. 50 tys. stewardów.