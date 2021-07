Gdańsk. Niezwykła historia Parku Steffensa

Kroniki kryminalne

11 grudnia 1900 roku przed sądem przysięgłych stanął mieszkaniec Gdańska - pan Knoblauch. Mężczyzna oskarżony za próbę zamordowania żony, został uznanym winnym próby zabójstwa, ale ze względu na okoliczności łagodzące - choć oddał do małżonki trzy strzały, z których każdy mógł być śmiertelny - skazano go jedynie na trzy lata więzienia. Rodzinny dramat rozegrał się wcześnie rano 31 sierpnia. Miejsce tragedii - piękny park Steffensa. Gdyby do zdarzenia doszło gdzie indziej, być może pani Knoblauch nie uszłaby z życiem. O tej porze dnia, miasto było puste i pogrążone we śnie. Ale biegnącą wzdłuż parku aleją jechała dorożka. Pasażer usłyszawszy strzały, natychmiast pobiegł do parku i przyprowadził ranną do powozu. A że tuż obok (przy Bramie Oliwskiej) znajdował się lazaret, kobiecie natychmiast udzielono pomocy.