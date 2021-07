Podróżują karetką przerobioną na kampera. Właśnie wrócili do Polski

- Jeśli chcecie stolik w środku, musicie pokazać test – kelnerka z baru zagradza nam drogę. – A! Nie ma sprawy. Proszę bardzo – pewni swego wyciągamy wreszcie przydatny papier. – Hmmm, no tak. Tylko że my wymagamy, żeby test był wykonany do 24 godzin wstecz i ten jest już przedawniony. Ale wiecie co, wchodźcie. Te zasady żadnej logiki nie mają. No bo na przykład, przy stolikach na zewnątrz możecie siedzieć bez okazywania testu. Ale toalety mamy w środku. Więc jak chcesz skorzystać to i tak wchodzisz do środka. Do łazienki testu nie trzeba. Bzdura jakaś.