Gdańsk. Otwarto plac zabaw dla dorosłych. Burza w sieci

Gdańsk - plac zabaw dla dorosłych już otwarty

Plac zabaw dla dorosłych - internauci podzieleni

Wiele osób chwali samą koncepcję, ale nie brakuje negatywnych ocen odnośnie realizacji. "Jakiś biedny ten plac zabaw i chyba przeznaczony dla paru osób", "Dobrze, że jest, ale jednak to nie to samo, co było proponowane w projekcie do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego dla Gdańska", "Pomysł fajny, ale wykonanie no nie wiem..... tyle pieniędzy wydanych, a tak mało 'zabawek'. Można było się bardziej postarać" - brzmią niektóre komentarze pod postem Aleksandry Dulkiewicz.