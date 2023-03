Gdzie tej wiosny rozkwitną pierwsze krokusy?

Krokusy możemy podziwiać zarówno dziko rosnące w górach, jak i spotkać je w ogrodach stworzonych przez człowieka. Jednym z ich przykładów są Ogrody Sensoryczne w Muszynie. W 2020 r. władze Muszyny postanowiły zasadzić tu ok. 2 mln cebulek krokusów. W czasie kwitnienia tworzą one rozległą łąkę o łącznej powierzchni ok. 3 ha. To wspaniały widok, który od razu przywodzi na myśl wiosnę oraz skutecznie dowodzi, że kolejna zima już za nami!