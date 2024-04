Gigantyczna inwestycja na południu Europy. Konieczne będzie wyburzenie 450 domów

Wszystko wskazuje na to, że most łączący Sycylię z lądową częścią Włoch stanie się wreszcie rzeczywistością. Budowa ma zacząć się jeszcze w tym roku, jednak zanim to nastąpi, trzeba będzie wyburzyć aż 450 domów po obu stronach Cieśniny Mesyńskiej. Wiadomo już, do kiedy prace mają zostać zakończone.